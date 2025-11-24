PUBBLICITÀ
HomeCronacaMarco Pio Salomone ucciso per errore: "Non era lui l'obiettivo dell'agguato"
CronacaCronaca locale

Marco Pio Salomone ucciso per errore: “Non era lui l’obiettivo dell’agguato”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Marco Pio Salomone ucciso per errore: Non era lui l'obiettivo dell'agguato
Marco Pio Salomone ucciso per errore: Non era lui l'obiettivo dell'agguato
PUBBLICITÀ

Non sarebbe stato Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso domenica a Napoli con un colpo di pistola alla testa, il vero obiettivo del killer 15enne. Secondo quanto emerge dai primi accertamenti della Polizia, coordinata inizialmente dalla Direzione distrettuale antimafia e poi passata alla competenza della Procura dei Minorenni, il ragazzo arrestato e reo confesso avrebbe agito da solo. Si sarebbe avvicinato a piedi all’auto in cui si trovava un gruppo di giovani ritenuti “rivali”, avrebbe individuato il bersaglio seduto sul sedile anteriore e avrebbe sparato un solo colpo, colpendo invece il 19enne che era seduto dietro.

Gli amici della vittima hanno riferito agli investigatori che lo sparo sarebbe scaturito da un semplice “sguardo di troppo”. Una ricostruzione che però non convince gli inquirenti, i quali ritengono che il movente vada cercato piuttosto in contrasti legati allo spaccio di droga. Tutti i giovani coinvolti, stando a quanto trapela, sarebbero infatti inseriti in attività di spaccio.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati