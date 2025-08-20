Mare mosso a Palinuro, 7 bagnanti trascinati dalla corrente

PUBBLICITÀ

Ieri 7 persone sono state salvate sulla spiaggia delle Saline a Palinuro. Il primo episodio si è verificato intorno alle ore 12 quando alcuni bagnanti in difficoltà non riuscivano a rientrare a causa delle correnti. Un’ora più tardi altri turisti sono stati trascinati al largo nello stesso tratto di mare. La collaborazione tra gli assistenti e bagnanti ha permesso di salvare le persone coinvolte: nessuno ha riportato conseguenze.

Fulmini in spiaggia a Palinuro, bagnanti finiscono in ospedale

Sabato temporali e fulmini hanno sorpreso i bagnanti della spiagge della Saline a Palinuro. Sul posto i sanitari del 118 che prestato soccorso a diverse persone: 2 sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania poiché sono state sfiorate dalle scariche elettriche. Nessuna grave conseguenza come riporta CasertaNews.

Inoltre una quindicina di bagnanti sono stati tratti in salvo a largo di Scario, mentre si trovavano a bordo di canoe e SUP in località Molara. In azione la Guardia di Finanza di Mare di Sapri e la Capitaneria di Porto di Palinuro per il salvataggio e la loro messa in sicurezza.