Ieri l’Arpac intervenuta ieri lungo nel mare del litorale di Torre Annunziata, dove i tecnici dell’Agenzia ambientale si recavano per svolgere i prelievi di routine. Controlli previsti dal calendario del monitoraggio delle acque di balneazione. Contestualmente, Arpac provvedeva a eseguire ulteriori campionamenti di acqua di mare nell’area denominata “Villa Tiberiade”. In esito al prelievo routinario del 19 luglio scorso e ai prelievi supplementari del 26 luglio e del 4 agosto, i parametri microbiologici sono risultati al di sopra del limite di legge. I risultati del prelievo effettuato di ieri, qualora risultassero favorevoli, potrebbero consentire al Comune di revocare il divieto temporaneo di balneazione in quest’area.

MUCILLAGINE IN MARE

Inoltre, a seguito di una segnalazione delle autorità competenti, veniva effettuato, anche in questo caso nell’area “Villa Tiberiade”. Quindi condotto un prelievo cosiddetto “emergenziale”, per la presenza di una stria di mucillagine. Su questo campione verranno svolte le consuete analisi di tipo microbiologico mirate a verificare l’assenza di contaminazione fecale, associate eventualmente a ulteriori indagini di approfondimento. Tutti i risultati delle attività in corso, svolte dal Dipartimento provinciale di Napoli grazie a un mezzo nautico condotto da personale specializzato della UO Mare, verranno diffusi non appena disponibili.