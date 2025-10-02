Il magistrato Maresca minacciato su Tiktok: “Ci vorrebbe Riina”

PUBBLICITÀ

Durante una in diretta TikTok, il magistrato Catello Maresca è stato preso di mira da profili anonimi. “Se ti acchiappa Sandokan”, “fece bene Totò Riina ci vorrebbe un altro Totò per far saltare in aria te Gratteri e Nordio”. Sono queste alcune delle frasi minacciose rivolte al magistrato durante la diretta social.

Parole gravi scritte mentre il magistrato commentava, sempre sui social, un profilo collegato a Giuseppe Setola, boss e killer del clan dei Casalesi.

Il magistrato napoletano ha lavorato alla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli per la cattura del boss del clan dei casalesi Michele Zagaria, arrestato il 7 dicembre 2011 dopo 15 anni di latitanza, a Casapesenna in un bunker realizzato sotto una villa. Maresca ha anche indagato sul gruppo criminale guidato dal killer Giuseppe Setola, condannato per numerosi omicidi a Castel Volturno e capo dell’ala più sanguinaria della federazione malavitosa casalese.