Scende dall’auto perché senza benzina, Margherita travolta e uccisa a 30 anni

Margherita Lotti è la vittima trentenne di un drammatico incidente stradale avvenuto nella nottata del 23 dicembre a San Vendemiano in via Venezia, provincia di Treviso. Rimasta senza benzina è stata travolta da un’auto ed è poi caduta dal cavalcavia.

Margherita Lotti, trentenne originaria del comune di Orsago, è la vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella nottata. Il tragico sinistro si è registrato nei pressi di un cavalcavia a San Vendemiano in via Venezia a Treviso. Tutto è iniziato, come spiega “Il Gazzettino”, all’1 e 50 circa quando la donna è rimasta senza carburante con la sua auto e ha chiamato gli amici per avere soccorsi. Il gruppo, in attesa dell’arrivo della benzina, si è spostato in un parcheggio per non ostruire la circolazione. Margherita, invece, è rimasta nei pressi del veicolo. A provocare la tragedia un’Alfa Romeo Stelvio condotta da un 53enne di Conegliano, V.L., che, non si è accorto dell’auto in sosta e l’ha tamponata. A causa dell’urto la giovane donna, che si trovava fuori dal mezzo, è finita giù dal cavalcavia a circa 20 metri, in un fossato laterale alla carreggiata. L’impatto, purtroppo, è stato fatale.

All’autista, lievemente ferito, riscontrato un tasso alcolemico di 1.6 ed è quindi è scattato l’arresto per omicidio stradale. Successivamente, rimesso in libertà ma rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.