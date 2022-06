L’appello di Maria Elena su TikTok: “Cerco la mia madre biologica, aiutatemi”

Maria Elena Lombardo sceglie di utilizzare il social più “in” del momento per conoscere sua madre biologica. Tra balletti e trend del momento Tik Tok aggiunge un’altra “categoria” alla sua lunghissima lista di contenuti. Questa volta infatti a pubblicare un video sul social dalla nota musicale è una ragazza di 24 anni alla ricerca della sua mamma biologica.

Il video su Tik Tok

La storia di Maria Elena Lombardo commuove e incuriosisce, nata il 12 dicembre 1997 ad Isernia viene adottata a gennaio da quella che lei stessa definisce una splendida famiglia. “Voglio fare questo video per ringraziare la persona che mi ha messo al mondo” così inizia il video pubblicato da Maria Elena. “Mia mamma e mio papà mi hanno dato tutto l’amore, che un bimbo può desiderare nella vita e non li ringrazierò mai abbastanza” chiarisce la 24enne.

Lancia poi un appello la 24enne di Genova intenzionata ad incontrare sua madre biologica: “La vorrei conoscere per parlarle, ma niente di più“. Maria Elena spiega infatti di voler parlare con la donna per aggiungere “quel pezzo in più del puzzle mancante della mia vita“. “Non ho intenzione di intraprendere un rapporto: se non se la sente, la capisco“. Conoscerla servirebbe insomma a Maria Elena a dare un volto, una voce alla donna che le ha donato la vita, a scambiare qualche parola. “Io ho la mia famiglia, la mia mamma e il mio papà, non mi manca niente” spiega Maria Elena specificando di non voler “abbandonare” la famiglia che l’ha cresciuta.

Le scoperte di Maria Elena

Maria Elena spiega nel TikTok di essersi già portata avanti con le ricerche, facendo delle scoperte interessanti. La 24enne è infatti risalita all’infermiera che si trovava in ospedale il giorno della sua nascita ad Isernia, la donna le ha raccontato dettagli importanti sulla madre. “Si ricordava di una bambina di 15 anni che venne in ospedale di nascosto dai genitori” racconta Maria Elena, la bambina di 15 anni era proprio sua madre. “Una bambina di 15 anni alla quale più volte è stato proposto di abortire, perché quella era la strada più semplice, ma lei ha sempre rifiutato” nonostante la sua giovane età e l’avversità dei genitori la ragazzina decise di non abortire dando alla luce Maria Elena. “Il giorno del parto disse ai genitori che era stata ricoverata in ospedale per un malore, quando in realtà mi stava dando alla luce” spiega.