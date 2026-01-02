PUBBLICITÀ
Maria Esposito e Silvia Uras, è amore vero. L’attrice di Mare Fuori: “Sono innamorata”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Il 2026 si è aperto con una notizia che ha fatto felici molti fan di Mare Fuori: la conferma ufficiale della storia d’amore tra Maria Esposito e Silvia Uras. Se nei mesi scorsi il web era già in fermento per i numerosi indizi social e una complicità evidente, è stato l’arrivo dell’anno nuovo a dare ad entrambe lo slancio per lasciarsi andare. Hanno infatti deciso di abbandonare ogni timore, scambiandosi dediche pubbliche piene di amore che vanno ben oltre i semplici scatti rubati del passato.

Per diverso tempo Maria Esposito, amata interprete di Rosa Ricci in Mare Fuori, ha cercato di separare la sua immagine pubblica dalla vita privata. Nonostante avesse già accennato al fatto che Silvia fosse una «persona fondamentale», le recenti dichiarazioni hanno spazzato via ogni dubbio.

Maria ha confessato a cuore aperto di essere stata, fino a poco tempo fa, una persona profondamente chiusa, «fredda e strafottente», quasi spaventata dall’idea di rimettersi in gioco sentimentalmente dopo le delusioni del passato. L’incontro con la musicista e creator di Secondigliano ha però cambiato radicalmente le sue prospettive, spingendo l’attrice a dichiarare senza mezzi termini: «Sono innamorata».

Maria ha spiegato come l’amore per Silvia l’abbia aiutata a vincere la paura cronica di «sentire troppo» e di perdere il controllo sulle proprie emozioni. La dedica pubblicata nella notte di Capodanno è stata un invito potente rivolto ai suoi follower: bisogna amare senza riserve, poiché secondo l’attrice «non c’è niente che possa salvarti più dell’amore».

La replica di Silvia Uras non si è fatta attendere ed è stata altrettanto commovente. La cantante, che ha legato il suo nome al franchise di Mare Fuori collaborando alla colonna sonora del film Io sono Rosa Ricci, ha deciso di svelare i retroscena di un anno vissuto quasi interamente nell’ombra.

«Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due», ha scritto Silvia in una Storia Instagram che ha fatto immediatamente il giro della Rete. La musicista ha descritto i mesi passati come una «guerra silenziosa» combattuta nell’intimità delle loro mura, mentre il mondo esterno non sospettava ancora la profondità del loro legame. Le sue parole confermano quanto l’unione sia diventata solida proprio nei momenti di maggiore incertezza, quando entrambe hanno dovuto fare i conti con dubbi e pressioni esterne.

«In mezzo alla tempesta, tu eri il mio posto sicuro», ha aggiunto Silvia, ringraziando pubblicamente Maria per averle restituito la fiducia nel futuro. Le due ragazze, che oggi condividono la quotidianità e una casa nella Capitale, hanno capito che la felicità è diventata troppo grande per essere contenuta. Silvia ha ricordato con tenerezza come tutto sia iniziato in modo quasi banale, con un follow ricambiato sui social e i primi messaggi scambiati tra una ripresa e l’altra.

Da quell’interesse virtuale è nato un rapporto che Silvia definisce «indissolubile», un legame che l’ha portata a scrivere: «Se credo ancora nell’amore, è perché l’ho visto nei tuoi occhi». Per la cantante di Secondigliano, il 2025 ha avuto un solo nome e un solo volto. Ora che il sentimento è stato svelato, le due si sentono finalmente libere di camminare mano nella mano, pronte ad affrontare insieme qualunque sfida il nuovo anno riserverà loro.

