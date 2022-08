Chiesti 18 anni di carcere per Cannio, è accusato dell’omicidio del piccolo Samuele

Il pm Barbara Aprea ha chiesto 18 anni di reclusione per Mariano Cannio, domestico accusato dell’omicidio di Samuele. Il bimbo cadde nel vuoto dal balcone di casa nel settembre del 2021. Come riporta il Mattino l’uomo avrebbe avuto la piena volontà di compiere quel tragico gesto, ma il movente non sarebbe stato trovato. L’inchiesta della Procura di Napoli è condotta dai pm Vincenza Marra e Aprea.

PROCESSO A CANNIO

Lo scorso marzo il gip di Napoli Valentina Gallo dispose il giudizio immediato nei confronti del 38enne. Il giudice accolse la richiesta formulata il 28 febbraio dalla Procura (sostituti procuratori Vincenza Marra e Barbara Aprea) sulla base dell’incidente probatorio disposto per accertare lo stato di salute mentale dell’indagato.

Gli accertamenti si svolsero a novembre nel corso di due visite in carcere alle quali prese parte il perito nominato dal giudice e i due consulenti di parte designati dagli avvocati Domenico De Rosa, legale dei genitori del piccolo, e Mariassunta Zotti, difensore del 38enne. Dunque Cannio risponde di omicidio aggravato in quanto commesso in maniera tale da ostacolare la privata difesa (la mamma del piccolo era in casa ma in bagno per un malore) e in relazione al fatto che la vittima è un minore di 18 anni.

