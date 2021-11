Omicidio del piccolo Samuele, Cannio potrebbe evitare il processo

Sarà depositato entro 40 giorni l’esito delle perizie mediche disposte dal giudice per le indagini preliminari di Napoli Valentina Gallo. L’obiettivo è accertare se Mariano Cannio sia afflitto da una patologia e quale essa sia. Il medico dovrà accertare anche le capacità di Cannio di intendere e di volere e di poter sostenere il processo. Lo scorso 17 settembre il bimbo di 4 anni sarebbe stato preso in braccio dal domestico e lasciato cadere nel vuoto dal balcone di casa. Dopo la tragedia il 38anne confessò l’omicidio del piccolo Samuele.

CANNIO ERA IN CURA

Cannio era in un centro di igiene mentale per una patologia psichiatrica dissociativa, inoltre assumeva regolarmente i farmaci prescritti. Anche in carcere si è preoccupato di chiedere ai medici che la sua terapia non venga interrotta. Ieri, nel nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, il giudice ha conferito l’incarico a un consulente. Anche gli avvocati delle parti in causa, Domenico De Rosa per la famiglia del piccolo, e Fabrizio Chianese e Mariassunta Zotti per l’indagato, hanno scelto dei consulenti che collaboreranno agli accertamenti con il collega nominato dall’autorità giudiziaria.