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Marigliano in lutto per la morte di Ettore Vivo, addio al noto farmacista e ristoratore

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Marigliano in lutto per la morte di Ettore Vivo, addio al noto farmacista e ristoratore
Marigliano in lutto per la morte di Ettore Vivo, addio al noto farmacista e ristoratore
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E’ morto Ettore Vivo, farmacista, ristoratore del noto locale Soul Burger, passione per la musica e tanto calore umano.

Originario di Marigliano, Ettore è stato mente eclettica che aveva esportato in città un modo di fare imprenditoria innovativo e poliedrico. Ettore Vivo era sinonimo di passioni diversificate: la gastronomia, il soul-rock e il fantastico mondo di Lego e delle Action Figures.

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Marigliano in lutto per la morte di Ettore Vivo, addio al noto farmacista e ristoratore

Di giorno era farmacista della nota e accorsata farmacia Vivo di corso Umberto I, che prima era gestita dal papà Gennaro e di sera era mente rock e anima pulsante di Soul burger. Nel 2024 la rivista il Gambero rosso, in occasione dei 25 anni di attività, gli dedicò un favoloso servizio giornalistico.

Era sempre attivo e in movimento. Per la Pasquetta aveva pensato ad una serata alternativa, annunciata da uno spot che gira tuttora in rete. Ieri sera però è successo ciò che mai nessuno avrebbe immaginato. Ettore è volato via all’ istante.

La comunità è sotto shock. Si stringe intorno alla famiglia, alle figlie e alla moglie Ilaria Di Nuzzo. Fino alle 19 di stasera sarà possibile rendere l’ultimo omaggio alla salma di Ettore che è esposta nella sala funeraria in via Pontecitra.

I funerali saranno celebrati domani,mercoledì 1° aprile, alle 10:30, nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Marigliano.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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