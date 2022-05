Marito e moglie arrestati a Scampia, droghe e contanti nascosti in casa

Marito e moglie arrestati, avevano droga e contanti in casa Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Labriola all’angolo con via Gobetti un’auto con a bordo una persona che è stata trovata in possesso di 5 involucri con 1,4 grammi di cocaina.

Inoltre, i poliziotti, giunti presso l’abitazione dell’uomo in via Galimberti, hanno sorpreso la moglie mentre stava lanciando dalla finestra dell’appartamento due buste contenenti 2 panetti di hashish del peso di 189 grammi, 2 bustine con 23 involucri di hashish del peso complessivo di 71,30 grammi e un involucro con 6,20 grammi di cocaina.

DROGA IN CASA

Inoltre all’interno della loro abitazione, è stata trovata una bustina contenente 4,70 grammi di marijuana, una confezione di mannitolo (sostanza utilizzata per il taglio della droga), un bilancino di precisione e 4270 euro. Infine, sono state rinvenute e sequestrate due telecamere che inquadravano sia il pianerottolo del loro appartamento che la strada pubblica. R.F., 37enne con precedenti di polizia, e la moglie, una 32enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.