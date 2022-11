“Viene anche lei”. Si presenta in aeroporto con la mamma, la moglie lo lascia prima del viaggio

Doveva essere una fuga d’amore tra marito e moglie, ma qualcosa è andato storto. Ed è stato uno shock per la ragazza trovare in aeroporto, al momento della partenza con il partner, la madre di lui, con tanto di valigie pronte.

MARITO SI PRESENTA IN AEROPORTO CON LA MADRE, LEI RACCONTA LA STORIA SU REDDIT

La giovane ha raccontato tutta la storia su Reddit, esternando tutta la sua rabbia e il suo disappunto per quanto successo. “Il giorno del viaggio è arrivato e siamo arrivati ​​all’aeroporto alle 14:00 – scrive la ragazza –. Mio marito camminava davanti a me e guardava a destra e a manca come se stesse cercando qualcuno. Gliel’ho chiesto ma non ha risposto. Mi ha condotto nella sala d’attesa e la prima cosa che ho visto è stata sua madre in piedi con i suoi bagagli”. A quel punto, la donna è rimasta senza parole.

“Mi sono bloccata, ho sentito un’ondata di freddo che mi ha investito e dentro di me ero furiosa. Lei e mio marito si stavano abbracciando. In quel momento mi sono girata tranquillamente e ho iniziato a camminare verso l’uscita. Mio marito mi ha seguito mentre mi gridava di fermarmi. Ha cercato di fermarmi, ma gliel’ho detto nel modo più duro possibile. Ha cercato di dire che stavo reagendo in modo esagerato e che sua madre era lì e che avrei dovuto lasciar perdere e non rovinare la nostra vacanza”, ha poi continuato.

RELAZIONE ORA IN DISCUSSIONE

La relazione tra i due, a questo punto, sembra essere in discussione, con lei che a quel punto è tornata a casa, singhiozzando e trovando conforto nel suo cane. “Ci tenevo veramente a questo viaggio, non vedevo l’ora che arrivasse per godermi quelle due settimane da sola con mio marito, tant’è che avevo anche lavorato di più per guadagnare e risparmiare di più per poterlo permettere”, conclude poi la ragazza.

E i social le mostrano solidarietà, con vari tipi di commenti. Da quelli di conforto, come “Qualunque cosa volesse fare. Qualunque posto volesse andare, dove volesse mangiare. Saresti la terza ruota della tua vacanza”, a quelli scherzosi, del tipo “In realtà hai aiutato lui e sua madre ad avere la fuga romantica che desideravano davvero” e “Non avresti dovuto sposare un ragazzo che è sposato con sua madre”.