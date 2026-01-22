PUBBLICITÀ
Marito violento arrestato dopo 3 anni, incubo finito ai Quartieri Spagnoli

I carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, hanno tratto in arresto un 46enne poiché ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni contro la propria moglie. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma coordinati dalla Procura di Napoli – IV sezione competente in materia di “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli”, hanno permesso di raccogliere diversi elementi a carico dell’odierno indagato.

Incubo lungo 3 anni

La vittima, stremata dalle continue violenze subite, ha dato un racconto specifico in ordine ai comportamenti aggressivi, incontrollati e offensivi posti in essere dall’indagato dall’anno 2023 nei suoi confronti, riferendo di essere stata vittima di violenze fisiche e psicologiche consistite in atti di denigrazione, minacce e maltrattamenti ai suoi danni; condotte raramente denunciate, e poi ritrattate, per timore di ritorsioni.

Il salvataggio ai Quartieri Spagnoli

La svolta è avvenuta il 13 gennaio scorso, quando i carabinieri in attività di controllo del territorio, si accorgevano delle urla provenire dall’abitazione della vittima e intervenivano constatando la violenta aggressione da parte del marito. Ulteriori attività di indagine, le dichiarazioni rese da testimoni delle condotte vessatorie, hanno consentito di far emergere un grave quadro indiziario a carico dell’indagato.

