False voci sul ritrovamento di Martina, indaga la Procura di Napoli nord

Ieri sera Martina Carbonara è scomparsa dalla sua abitazione ad Afragola. In merito alla scomparsa della 14enne i carabinieri sono attivamente impegnati nelle ricerche: non sono stati trovati corpi e non sono stati trovati abiti. Le ricerche continuano sotto il coordinamento della procura di Napoli Nord

La famiglia residente nel rione Salicelle ha lanciato l’allarme e tanti stanno condividendo i messaggi sui social. “Lei è Martina ha solo 14 anni. Figlia di un amica di famiglia. Non si trova da ieri ore 19

🔴🔴Scomparsa🔴🔴 da Afragola. Chiunque la incontrasse o la vedesse è pregato di contattare ai Carabinieri di Afragola e comunicare l’ avvistamento. Oppure chiamare al numero 375 798 7705 dove risponderà la Madre Musa Fiore“, ha scritto un’amica di famiglia.

Come segnalare una persona scomparsa

Quando una persona risulta ingiustificatamente irreperibile, puoi segnalare la sua scomparsa alle Forze di Polizia, contattando i numeri di emergenza o recandoti presso una qualsiasi Stazione Carabinieri o altro Ufficio delle Forze dell’Ordine.

La tua comunicazione consentirà di inserire tempestivamente in Banca Dati una temporanea “segnalazione di persona scomparsa/irreperibile”. Tuttavia la segnalazione telefonica non sostituisce la denuncia di scomparsa e deve essere formalizzata entro 72 ore, pena la revoca automatica dalla Banca Dati.

