Uccise l’ex compagna, ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per Massimiliano Farci

Massimiliano Farci, uomo di 55 anni originario di Assemini, ha ricevuto come condanna, in seguito all’omicidio dell’ex compagna, un ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno.

La verità dopo tempo

Nel lontano 5 dicembre del 2019 Speranza Ponti, donna di 49 anni, venne uccisa ad Alghero. Soltanto a distanza di tempo, però, la Corte d’Assise di Sassari ha riscontrato delle prove schiaccianti tali da poter infliggere all’ex compagno della donna una condanna definitiva in seguito all’omicidio compiuto. Dopo l’insorgenza di una serie di prove, infatti, la giuria ha accettato la richiesta di ‘fine pena mai’ promossa dai pubblici ministeri Angelo Beccu e Beatrice Giovannetti. Il verdetto si è tenuto in seguito alle ultime controrepliche dell’accusa e agli interventi vani dell’avvocato di Massimiliano Farci, Daniele Solinas. Sono inoltre intervenuti anche i legali Stefano Carboni ed Edoardo Morette che hanno assistito alle parti civili.

Massimiliano Farci accusato per la seconda volta di omicidio

Per Farci l’ergastolo ottenuto in seguito all’accusa di femminicidio è il secondo. La prima accusa che gli arrecò la medesima condanna risale al 1999 per il delitto Baldussi. Quando l’uomo ha conosciuto Speranza Ponti, divenuta poi sua vittima, si trovava in uno stato di semilibertà dal 2017 e aveva aperto una pizzeria ad Alghero.

Le richieste da parte dell’ avvocato della famiglia della vittima

L’avvocato Carboni ha richiesto per la famiglia di Speranza Ponti un risarcimento di 2 milioni di euro sommati ad altri 600mila euro di provvisionale, 200mila euro a ciascuno dei genitori, 120mila per la sorella e 80mila per il cognato della vittima. Eppure dinnanzi a queste richieste risalta la condizione di nullatenente di Massimiliano Farci che dissolvono le richieste avanzate da Carboni. Anche l’ex marito della vittima che ha consultato un avvocato di parte civile: Edoardo Morette non ha alcun dubbio rispetto la ricostruzione dei fatti che identificano l’omicidio. Secondo l’avvocato Farci ha ucciso la donna e ha occultato il cadavere preoccupandosi soltanto di cancellare le tracce e di strapparle tutto il denaro che possedeva.