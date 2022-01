Massimo Ranieri: “Ho quasi 71 anni e voglio un figlio, l’età non mi spaventa”

Massimo Ranieri vuole un figlio dopo il Festival di Sanremo. Questo la promessa che ha fatto a se stesso l’artista napoletano. “Questo sogno da un po’ di tempo mi è entrato dentro. Credo che potrei essere un padre ideale”, spiega in un’intervista a Il Messaggero.

Il prossimo 3 maggio compirà 71 anni ma l’età – dice – non lo spaventa. L’artista ha già una figlia, Cristina Calone, nata nel 1971 da una relazione non ufficiale. Ma all’epoca Ranieri decise di non riconoscerla, facendolo solo in seguito quando la ragazza aveva 24 anni. “Quando è nata non ho colto quel dono che la vita mi stava offrendo”, ha dichiarato lo scorso dicembre Ranieri.

Sulla volontà di diventare papà per la seconda volta, Massimo Ranieri dice: “Quando? A breve. Non dico domani, ma è quello che voglio assolutamente fare. Ho anche il fuso orario dell’artista: non sono mattiniero, ma prima delle tre di notte non mi addormento…”.

A spaventarlo non è sicuramente l’età né da un punto di vista biologico né anagrafico: “Per fortuna l’uomo anche a una certa età può procreare e io, lo dico con grande sincerità, spero tanto di riuscirci”. Massimo Ranieri ha confermato di essere nuovamente impegnato in una relazione stabile e di avere l’obiettivo, insieme alla compagna, di diventare genitori.

L’età non è un problema, ha detto l’artista: “Non sono assolutamente spaventato dalla mia età. Ci sono quelli che dicono: ‘Oddio, non va bene. Fai un figlio a 70 anni poi quando ne avrà 10 gli farai da nonno’. Ma che importa, rispondo, gli faccio da padre adesso, poi fra dieci anni si vedrà. Penserà di avere un papà vecchio, ma l’avrà già capito. E chissenefrega”. “Oggi a 70 anni sei considerato abbastanza giovane, a 80 sei anziano, a 100 sei vecchio. È cambiato tutto”, ha concluso Massimo Ranieri.