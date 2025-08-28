Mauro muore dopo la moglie Valeria, fatale l’incidente a Torre Annunziata

PUBBLICITÀ

Lo scorso 10 agosto un’automobile ed una moto si sono scontrate all’altezza dell’uscita Torre Annunziata scavi. In quell’occasione era morta Valeria Fidente, 54enne originaria di Afragola ma residente a Napoli. Nelle scorse ore è morto anche il marito Mauro Amato inizialmente soccorso e trasferito d’urgenza in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli.

Mauro è stato così ricordato dal nipote Marco: “Ho sempre avuto rispetto e ammirazione verso di te e sei stato sempre fonte di ispirazione. Ho imparato tante cose dal tuo operato e nei tuoi modi di fare precisione, accuratezza e anche quella dannata ansia che siamo capaci di trasmettere alle persone che abbiamo attorno e che ogni giorno mi ricorderà sempre di te . La cosa più importante, che per sfortuna, non ho saputo apprendere è stata il sorriso, quello è irreplicabile e nonostante tutto avevi sempre e nessuno ti era mai riuscito a togliere. Ma ora è tutto diverso. Mi mancherai Zio Maaaaa”.

PUBBLICITÀ

Le dediche per Valeria Fidente

“Ciao amica cliente mamma più di 20 anni che ti conoscevo eri una persona solare piena di vita sempre sorridente.. A prima mattina mi chiamavi da fuori Peppino mi prepari un caffè, Peppino ti sei dimenticata di me e tu con una santa pazienza aspettavi quell benedetto caffe per iniziare la tua giornata lavorativa eri una cliente che avrei voluto sempre incontrare.. soprattutto di prima mattina perché eri sempre con quel sorriso .. Quanti consigli quanti discorsi con te mi ha cresciuto con tutti i miei anni al Centro Direzionale …quando mi è arrivata questa maledetta notizia mi si è gelato il cuore. Ti giuro venerdì quando ci hai salutato mi guardasti e mi dicesti ti raccomando fate i bravi ci vediamo al rientro..💔 Ora sei lì vola più in alto che puoi e sorridi anche da lassù e soprattutto guida tua figlia che ne ha tanto bisogno ti porterò nel mio piccolo cuore Valeria Fidente tu si che sei stata e resterai la mia cliente“, scriveva Giuseppe.