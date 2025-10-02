Ansia a Napoli per Mauro Ulivi, si è allontanato dall’Ospedale del Mare

PUBBLICITÀ

A Napoli cresce l’ansia per la scomparsa di Mauro Ulivi, 49 anni, di cui non si hanno più notizie da lunedì. L’uomo si trovava all’Ospedale del Mare di Ponticelli quando, intorno all’ora di pranzo, si è allontanato dalla struttura senza fare ritorno.

Da allora non è stato più visto né contattato: secondo i familiari potrebbe trovarsi in stato confusionale e avrebbe urgente bisogno di assumere le sue medicine. Pare che non abbia con sé denaro, documenti e che il cellulare sia scarico. Al momento dello scomparsa indossava una maglia bianca sporca di sangue e dei pantaloncini. Sarebbe inoltre scalzo. “Ma non sappiamo di preciso come sia vestito in quanto la sua borsa in ospedale non è stata trovata” si legge nell’appello della famiglia.

Amici e parenti, profondamente preoccupati, hanno lanciato un appello alla cittadinanza: chiunque abbia informazioni o avvistamenti utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti oppure il numero messo a disposizione dalla cugina di Mauro: 377 599 8917.