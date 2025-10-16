Maxi blitz antidroga nel Salernitano, 39 arresti all’alba

PUBBLICITÀ

Dalle prime ore di oggi, 16 ottobre, è in corso a Salerno un’operazione della Guardia di Finanza che coinvolge 39 persone, accusate a vario titolo di far parte di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, prevede il carcere per 18 indagati e gli arresti domiciliari per gli altri 21.

Coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, gli investigatori stanno eseguendo numerose perquisizioni in abitazioni e locali connessi agli indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini, i soggetti coinvolti, legati alla stessa organizzazione criminale, avrebbero gestito un articolato giro di spaccio, occupandosi della detenzione e della distribuzione di varie tipologie di droga, tra cui cocaina, crack e hashish.

