Nel Parco regionale dei Monti Lattari il comando provinciale di Napoli ha disposto in questo periodo estivo mirati servizi di perlustrazione. Quest’anno, a fornire un preziosissimo contributo ai militari della compagnia di Castellammare di Stabia, i militari dello squadrone eliportato cacciatori Calabria e Puglia.

Durante le operazioni i carabinieri hanno arrestato a Pimonte un 57enne incensurato del posto. I militari hanno perquisito il terreno dell’uomo e hanno rinvenuto e sequestrato 229 piante di cannabis indica alte circa 2 metri e mezzo. Sequestrate anche altre 43 piante della stessa tipologia, piantate in alcuni vasi, nascoste in un container interrato. Il nascondiglio era stato adibito a serra con corrente elettrica, impianto di areazione e acqua. Tutto creato abusivamente. I carabinieri hanno anche constatato che il furto di corrente elettrica ammonta a un valore di quasi 84mila euro. Il terreno e il container sono stati sequestrati. Le piante campionate e poi distrutte.

A Lettere, invece, i militari dell’Arma hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un 58enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e i terreni limitrofi. Rinvenuti e sequestrati quasi 2 grammi di cocaina e 86 grammi di marijuana oltre a quattro bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio dell’Autorità giudiziaria oplontina.