Nella tarda mattinata di ieri, sabato 1 novembre in via Toledo angolo via Trinità degli Spagnoli, gremita di turisti e residenti complice la giornata primaverile del ponte di Ognissanti, è scoppiata una mega rissa tra venditori ambulanti a suon di sassate per accaparrarsi un tratto di marciapiedi dove esporre la loro merce contraffatta.

Maxi rissa a via Toledo, lancio di sassi tra diversi venditori ambulanti

Sul posto sono intervenuti polizia e 118 per soccorrere i feriti. Le immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Da anni denunciamo l’invasione di via Toledo da parte degli ambulanti che si impossessano di ampi spazi, rendendo impossibile anche solo percorrere una delle principali aree pedonali della città, per vendere indisturbati la loro merce contraffatta. Un danno enorme per gli esercenti che pagano regolarmente le tasse e hanno regolari esercizi commerciali, oltre a un problema di sicurezza. La maxi rissa di questa mattina ne è la prova, senza tener conto dei rifiuti che restano abbandonati in strada al termine della loro attività. Una distesa di merce contraffatta a perdita d’occhio che di certo non dà lustro alla città che punta a candidarsi capitale del turismo degli ultimi anni. Si garantisca a via Toledo la dignità che merita, arteria principale dove passano migliaia di turisti a cui va offerta la migliore espressione della nostra città. Servono presidi fissi per garantire sicurezza a una delle strade più affollate della città”.

Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ricevuto le immagini.