Una maxi rissa è scoppiata la scorsa notte all’esterno dello stadio Maradona, a Fuorigrotta, una zona da tempo nota per scorribande senza regole messe in atto da decine di giovani ogni notte.

Maxi rissa tra bande a Fuorigrotta, botte da orbi all’esterno del Maradona

L’area, come denunciato dai residenti che hanno mandato i video della rissa a Borrelli, da tantissimo tempo è ostaggio di questi soggetti che sfrecciano a tutta velocità, impennano e vanno in scooter in anche in cinque e sempre senza casco, mettono musica a tutto volume e creano scompiglio in tutta la zona. Solo pochi giorni fa un uomo è stato picchiato davanti alla madre e ai figli, colpevole di aver prestato soccorso ad un ragazzo caduto dal motorino per una brusca frenata.

“Tutto questo è intollerabile, siamo a una dinamica che non appartiene affatto ad una società che vuole definirsi civile. Sono mesi che denunciamo quanto sta accadendo a Fuorigrotta. L’altra notte c’è stata una rissa che ha coinvolto decine di giovani. Cosa stiamo aspettando? L’ennesima vittima innocente? Serve adottare il pugno di ferro contro chi pensa di trasformare Fuorigrotta in un Far West senza regole. Tutto questo accade a pochi passi dal Commissariato della Polizia di Stato. Una sfida alle istituzioni. Finché avremo voce continueremo a chiedere più uomini e donne delle forze dell’ordine per pattugliare le nostre strade, è necessario rispondere al grido disperato dei residenti che non si sentono nemmeno più tranquilli ad uscire di casa e di poter riposare la notte”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli con il membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde Rosario Pugliese.