Maxi sequestro di droga a Montecalvario: rinvenuti quasi 3 kg tra hashish, cocaina e marijuana

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito numerose perquisizioni nel quartiere Montecalvario nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto di personale del Commissariato Montecalvario, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rinvenuto e sequestrato circa 2 kg di marijuana, 500 grammi di cocaina, un panetto di hashish, diverse dosi di sostanze stupefacenti di vario tipo già confezionate e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti predisposto dalla Questura di Napoli, finalizzato al rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

