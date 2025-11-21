PUBBLICITÀ
HomeCronacaMegastore cinese abusivo a Pozzuoli, gli agenti si erano finti clienti per...
CronacaCronaca locale

Megastore cinese abusivo a Pozzuoli, gli agenti si erano finti clienti per scovarlo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Megastore cinese abusivo a Pozzuoli, gli agenti si erano finti clienti per scovarlo
Megastore cinese abusivo a Pozzuoli, gli agenti si erano finti clienti per scovarlo
PUBBLICITÀ

Era in attività nonostante non avesse la necessaria autorizzazione da parte del Comune: scoperto un megastore cinese abusivo a Pozzuoli, nella provincia di Napoli.

Per portare alla luce l’attività abusiva, sita in via Campana, gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidati dalla comandante Silvia Mignone, si sono finti clienti nel giorno dell’inaugurazione.

PUBBLICITÀ

Megastore cinese abusivo a Pozzuoli, gli agenti si erano finti clienti per scovarlo

In realtà, il megastore era abilitato alla sola vendita all’ingrosso: un escamotage utilizzato per aggirare le regole riservate alla vendita al pubblico per le medie strutture, che prevede autorizzazioni mirate a garantire la sicurezza dei clienti.

Gli agenti della Municipale, in borghese, hanno così acquistato della merce e, accertata la possibilità degli acquisti anche al dettaglio, hanno fatto scattare le sanzioni.

La titolare dell’attività commerciale, una cittadina cinese di 30 anni, è stata pertanto sanzionata con una multa di 5mila euro, ai sensi della legge regionale sul commercio. Ora spetta allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) determinare la cessazione dell’attività abusiva, mentre i controlli della Polizia Municipale di Pozzuoli vanno avanti per contrastare gli abusi commerciali e tutelare i consumatori.

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati