Melito ricorda Fabio Cicala, partita per la ricerca contro il cancro

Domenica 8 maggio, in occasione della festa della mamma, si terrà a Melito il primo memorial ‘Fabio Cicala’ – Diamo un calcio al cancro. L’evento è stato organizzato in ricordo dell’ex capitano melitese, scomparso in giovane età a causa di un tumore. Ad annunciare l’evento è stato il sindaco di Melito, Luciano Mottola.

Il post del sindaco Luciano Mottola

“Domenica 8 maggio alle ore 9,30, in occasione della festa della mamma, allo stadio comunale ‘Mimmo Marrone’ di Melito si terrà il primo memorial ‘Fabio Cicala’ – diamo un Calcio al Cancro, in ricordo dell’ex capitano melitese scomparso troppo presto a causa di un tumore.

La manifestazione solidale inizierà alle 9,30 con la partecipazione dei ragazzini delle scuole medie del paese ‘Sibilla Aleramo’ e ‘Mimmo Guarano’. Poi si terrà una partita di calcio tra vecchie glorie del Calcio Melito, con amici ed ex calciatori del Calcio Napoli ed attori delle serie tv Gomorra e L’amica geniale.

Sarà un’occasione per ricordare Fabio, ma anche per favorire la ricerca contro il cancro. Sarà, infatti, allestito un box per la distribuzione di piantine di azalee e spille con conseguente raccolta fondi che andranno all’AIRC Comitato Campania (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). Una giornata da ricordare per Melito dove ci ha voluto mettere la firma la Società Sportiva Calcio Napoli. O meglio le firme. Per l’occasione il club del presidente Aurelio De Laurentiis mi ha donato la maglietta ufficiale del capitano Lorenzo Insigne. Sopra ci sono gli autografi di tutti i calciatori del Napoli.

La maglia sarà messa all’asta e con il ricavato sarà acquistato un defibrillatore che gli organizzatori doneranno al Comune per favorire la pratica sportiva all’interno delle scuole di Melito”.