Melito, ritrovate Anna e Laura: erano a Roma e stanno bene

Si sono concluse positivamente le ricerche di Anna Angiolino e Laura Fabozzi, entrambe 15enni, scomparse ieri da Melito. Le ragazze sono state ritrovate a Roma e si trovano ora in commissariato nella Capitale, al sicuro.

La scomparsa aveva generato ore di forte apprensione: le famiglie, profondamente preoccupate, avevano lanciato un appello pubblico affinché chiunque avesse informazioni potesse farsi avanti. L’ultimo avvistamento risaliva a via Roma a Melito, nei pressi della filiale UniCredit, e da quel momento si erano perse le loro tracce.

Le forze dell’ordine avevano immediatamente avviato le ricerche, ricostruendo gli ultimi spostamenti delle adolescenti e raccogliendo testimonianze. La zona dell’ultimo avvistamento era stata indicata come punto chiave e le immagini di videosorveglianza erano state analizzate. L’allarme era stato amplificato anche attraverso i social network, con amici e conoscenti che avevano condiviso l’appello delle famiglie, invitando chiunque avesse notizie a contattare il numero di emergenza 112.

Il ritrovamento a Roma mette fine a ore di preoccupazione, e le ragazze sono ora in sicurezza, sotto l’assistenza delle autorità competenti. Dalla Questura è partita anche una videochiamata con i familiari, che, vedendole, si sono finalemente tranquillezzate ed aspettano soltanto di poterle riabbracciare al più presto.