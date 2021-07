Entra nel vivo la campagna elettorale a Melito. Al momento sono 3 i candidati a sindaco che hanno annunciato la discesa in campo: Luciano Mottola, Dominique Pellecchia e Nunzio Marrone. Per tutti si tratta della prima candidatura a sindaco della cittadina a nord di Napoli che si appresta, dunque, nella prossima tornata elettorale di autunno ad avere alla guida della città un volto nuovo.

Luciano Mottola in campo con una coalizione civica

Giovane ma già con tanta esperienza, Luciano Mottola proverà a conquistare la fascia tricolore. E’ stato nelle scorse tornate elettorali tra i consiglieri più votati. Dopo aver ricoperto il ruolo di consigliere di opposizione durante l’Amministrazione Carpentieri, nelle successive consiliature era al fianco del compianto sindaco Antonio Amente prima come assessore alle Politiche sociali e poi come Vicesindaco. Ha guidato il Comune nel periodo più difficile della sua storia, in piena pandemia, a seguito della scomparsa, proprio a causa del Covid, del sindaco Amente.

Mottola ha costruito una coalizione con una forte impronta civica, già presentata lo scorso 4 giugno nel corso di una conferenza stampa nel comitato elettorale. (leggi qui l’articolo). Alle 9 liste che ha presentato Melito nel cuore, I riformisti, Terra e vita, Melito in movimento, Melito più, Uniti per Melito, Prima Melito, Difendiamo Melito e Spazio ai giovani se ne sono aggiunte altre 2: Fratelli d’Italia e Cambiamo Insieme Melito. Nei prossimi giorni ci sarà un’altra manifestazione pubblica per presentare i primi punti programmatici.

Ieri l’apertura del comitato elettorale di Dominique Pellecchia

“Il mondo va avanti veloce e noi dobbiamo essere più veloci. Dobbiamo guardare avanti a cinque, a dieci anni. La lampadina che ha invaso le strade di Melito e i social rappresenta un’idea, ma soprattutto è la luce che noi vogliamo accendere sul buio che attanaglia il nostro territorio da troppo tempo. Il nostro logo rappresenta l’impegno, la volontà e il lavoro che vogliamo profondere per migliorare la nostra città”. Ha esordito così Dominique Pellecchia all’inaugurazione del suo comitato elettorale tenutasi giovedì sera alla presenza di cittadini, sostenitori e rappresentanti delle forze, politiche e civiche, che supportano la corsa del segretario cittadino del Pd alla guida della città di Melito.

La coalizione di Nunzio Marrone

In campo c’è anche Nunzio Marrone. L’ex Presidente del Consiglio nei giorni scorsi ha incassato l’appoggio di Lega e Forza Italia: “A Melito c’è tanto da fare e prima ci scorceremo le maniche, prima la nostra città potrà tornare ad essere la ridente cittadina che era un tempo.La vita scorre velocemente e le nuove generazioni non hanno più tempo per aspettare la politica. Insieme costruiremo la Melito che il Futuro vuole”, ha scritto Marrone sui social annunciando la sua candidatura.