“Merito questa felicità”, la nota cantante neomelodica trans convola a nozze

Jessica Calabrice, nota cantante neomelodica transgender foggiana, sposerà tra due giorni il fidanzato napoletano Angelo De Novellis. Quella che si celebrerà sabato sarà la prima unione civile transgender della Puglia, ma soprattutto il coronamento di un sogno coltivato per anni. A celebrare il matrimonio, indossando la fascia tricolore al petto, sarà Stefania Zambrano, attrice ed attivista per i diritti della comunità Lgbt.

Jessica, la cantante neomelodica transgender corona il suo sogno: si sposa

Jessica Calabrice è nata a Foggia e fino a 17 anni ha vissuto in un corpo maschile, per poi decidere di intraprendere il percorso di cambio di sesso. Dopo essersi trasferita a Napoli, ha conosciuto l’attuale compagno Angelo e da allora non si sono più lasciati. “Quattro anni fa sono tornata a Foggia per stare vicino a mio padre, che purtroppo è venuto mancare poco dopo. Angelo mi ha raggiunta e abbiamo iniziato il nostro cammino insieme“, ha raccontato a Foggia Today.

Dopo le nozze Angelo lascerà Trieste – città in cui oggi vive – per trasferirsi nella città pugliese, dove conta di aprire una pizzeria. I due hanno organizzato il matrimonio “come una grande festa, come qualunque altra coppia del mondo. Non mancherà l’abito bianco, il ricevimento e soprattutto la musica“. Tra gli invitati ci saranno molti cantanti neomelodici che arriveranno da Napoli per omaggiare la coppia, a partire dalla serenata serale.

“Merito questa felicità e voglio godermela tutta”

Testimoni dell’unione saranno il fratello di Jessika e la moglie: “Lui, come mio padre, non aveva accettato la mia scelta. Sono stati anni durissimi, sono stata cacciata di casa. Mio fratello non riusciva ad accettare la mia decisione. Il nostro è un rapporto che è stato recuperato nel tempo“. Ora, però, Jessika è finalmente felice: “Merito questa felicità e voglio godermela tutta. Posso dire con fierezza di essere arrivata alla realizzazione di tutti i miei traguardi. Ho pagato tanto, ho sofferto moltissimo, ora voglio godermi la pace e la serenità perché me lo merito“, ha commentato a Il Mattino