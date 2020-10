Meteo. La pioggia non si ferma: attesi rovesci su Napoli e provincia

Meteo. Un nuovo vortice depressionario è pronto ad approfondirsi nei pressi delle nostre regioni settentrionali. In arrivo una perturbazione destinata a colpire gran parte dell’Italia, provocando, già a partire dalla giornata di mercoledì, una lunga fase di maltempo sul nostro Paese. Prepariamoci dunque al ritorno di pioggia, temporali e pure della neve in montagna. Il perdurare del ciclone e il suo ulteriore approfondimento nella giornata di giovedì determinerà una progressiva diffusione e intensificazione dei fenomeni, i quali potrebbero assumere facilmente carattere di nubifragio in diverse aree del nostro Paese, da Nord a Sud. A riportarlo è IlMeteo.

Già dalle prime ore di mercoledì i primi fenomeni sparsi colpiranno alcuni settori del Nordovest, segnatamente il Piemonte orientale, la Lombardia occidentale e gran parte della Liguria. Rovesci anche moderati potranno interessare città come Milano, Genova e lo spezzino. Situazione meteo inizialmente più tranquilla altrove, fatta eccezione per il basso Tirreno dove troveremo dei piovaschi irregolari. In particolare su Campania e Calabria tirrenica, ma avremo qualche disturbo meteo anche sulla Sardegna meridionale.

Tra il pomeriggio e la serata il peggioramento meteo coinvolgerà soprattutto il settore tirrenico centro-settentrionale. Forti piogge e locali nubifragi sono attesi sulla Toscana, specie lungo i litorali, sull’Isola d’Elba. Anche all’interno, con forti temporali su pistoiese e fino a Firenze. Altre piogge, meno intense, colpiranno il basso Piemonte, la Liguria e l’Emilia Romagna dove potrà cadere copiosa la neve sulle cime più elevate dell’Appennino. Dalle ultime previsioni meteo, le temperature massime sono attese in lieve calo, specie al Centro-Nord.