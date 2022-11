Metro 1 Napoli guasta, 3 treni non disponibili: già rotto il convoglio nuovo

Tre treni della metro 1 di Napoli hanno risentito di un guasto. Compreso tra questi c’è il treno nuovo. Le prime problematiche inaspettate si sono verificate ieri, oggi i responsabili hanno, a tal proposito organizzato, una revisione programmata. I mezzi hanno iniziato a svolgere il loro percorso consuetudinario dalle 12,30.

Metro Linea 1 guasta, risoluzioni veloci e l’avviso del disservizio

Durante la giornata del 7 novembre tre treni della metro linea 1 di Napoli hanno risentito di alcuni danni. Ciò ha comportato l’impossibilità per i mezzi di giungere ad alcun fermate. Si è infatti palesata la sospensione della tratta Dante-Garibaldi. Tra quelli danneggiati è compreso anche il treno nuovo che durante la giornata di ieri ha subito un guasto non elettromeccanico riparato nell’immediato e seguito nella giornata di oggi da una revisione programmata settimanale. Stamattina solo tre treni erano disponibili. La comunicazione del disservizio è provenuta dalla Anm con una pubblicazione in mattinata sul proprio profilo Facebook. “MetroLinea1 a causa dell’insorgenza di problematiche tecniche, dalle ore 06.50, presenterà l’impossibilità della circolazione e la limitazione del percorso alla tratta parziale Piscinola-Dante”, ha tempestivamente avvisato l’Azienza Napoletana per la Mobilità (Anm).

Metro guasta: l’analisi dei danni e le spiegazioni dell’Anm

Il primo danno verificatosi risale alla giornata di ieri e vede come oggetto interessato il compressore di un vecchio treno che è risultato compromesso. In mattinata invece un altro treno ha risentito di ulteriori complicanze. Questi due guasti hanno visto coincidere la propria incombenza con la revisione periodica programmata del treno nuovo. Di conseguenza dinnanzi questa congiunzione degli eventi l’Azienda Napoletana per la Mobilità interviene motivando i motivi dell’interruzione della tratta Dante-Garibaldi.

Le dichiarazioni del sindacalista Usb

“Non è minimamente ammissibile che una situazione del genere si verifichi. Troppi sono i disagi provocati da un guasto simile che incidono sugli impegni e le organizzazioni personali di ogni individuo. Tant’è vero che non è stato rilasciato neanche un avviso preventivo che quanto meno desse la possibilità alle persone di organizzarsi in modi differenti. Un gran numero di turisti e napoletani che sono giunti alla stazione centrale con l’Alibus si sono trovati dinnanzi a delle porte sbarrate. In relazione a ciò quest’ultimi hanno giustamente il diritto di lamentarsi dei servizi insufficienti. Con soli tre treni in circolazione stamattina regnava il caos”. Questo lo sfogo di Adolfo Vallini, sincacalista Usb.