Metro Linea 1, giovedì nero per i pendolari: circolazione limitata e assembramenti

Giovedì di disagi per i pendolari napoletani. La circolazione della metro Linea 1 di Napoli, come spiegato dal profilo Facebook di Anm, stata limitata alla tratta Piscinola-Dante. I disagi sono cominciati alle 7.50. Per le persone che avrebbero dovuto raggiungere piazza Garibaldi, quindi anche e soprattutto la Stazione Centrale di Napoli, non c’è alternativa che procedere a piedi.

Tantissimi i commenti di cittadini infuriati dopo l’ennesimo disagio. Qualcuno ha anche postato la foto dell’assembramento formatosi.