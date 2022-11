Metro Linea 1, disagi in arrivo: le stazioni chiuderanno a turno per 4 mesi

Le stazioni della Metro Linea 1 di Napoli chiuderanno, a turno, fino a quattro mesi l’una. Ciò a causa dei lavori di manutenzione trentennale alle scale mobili e agli ascensori a partire dal 2023 e che dureranno per i successivi quattro anni. Un duro colpo per i trasposti pubblici cittadini, che soltanto poche settimane fa hanno potuto beneficiare della messa in servizio del primo dei venti treni nuovi.

STAZIONI METRO LINEA 1 CHIUSE, LE IPOTESI PER EVITARE DISAGI

Il Comune di Napoli prova a metterci una pezza: “Il programma non è ancora definito – spiega l’assessore ai Trasporti e alle Opere Pubbliche Edoardo Cosenza –. Scale mobili e ascensori sono soggette a sostituzione trentennale. Stabiliremo il programma in pieno accordo con Ansfisa, per minimizzare i disagi”.

Il Comune di Napoli ha aggiudicato la gara da 12 milioni di euro, in due lotti, per avviare le attività, che inizieranno nelle prossime settimane. I lavori interesseranno tutti gli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili). Le stazioni Rione Alto, Piscinola, Vanvitelli e Montedonzelli sono andate alla ditta napoletana Del Bo spa, per 6,2 milioni. Le altre stazioni alla romana Marrocco Elevators S.r.l, per 6,3 milioni. I lavori partiranno probabilmente non prima del 2023. Al momento, infatti, si sta aspettando il deposito dei progetti dettagliati per conoscere tempi e modalità di lavoro. Al Comune si valuta tuttavia anche la possibilità di dividere i lavori in più tranches, in modo da non dover chiudere necessariamente tutte le stazioni. A Vanvitelli, per esempio, che ha quattro uscite e vari ascensori, si potrebbe pensare di chiuderne solo una alla volta.

QUALI STAZIONI CHIUDERANNO E QUALI NO

Le stazioni della metro, secondo l’attuale cronoprogramma, saranno chiuse a turno per i lavori che avverranno nell’arco dei prossimi 4 anni. Le stazioni della metro potrebbero chiudere al pubblico da 2 a 4 mesi per consentire lo smontaggio ed il montaggio degli impianti e sarà necessario fare le prove con gli ispettori dell’Ansfisa, l’agenzia dei trasporti nazionale, prima della riapertura.

Secondo il documento del cronoprogramma attuale, Vanvitelli, Montedonzelli e Policlinico dovrebbero chiudere per 4 mesi. Rione Alto dovrebbe chiudere per 2 mesi, Medaglie d’Oro, Colli Aminei, Frullone, Chiaiano e Piscinola non dovrebbero chiudere.