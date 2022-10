Metropolitana Napoli, in arrivo Wi-Fi gratis e 5G: si potrà telefonare e navigare online 

Entro la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo anche nei treni della Linea 1 di Napoli sarà possibile navigare online ed effettuare telefonate: in lista 5G e Wi-Fi gratis. Un grande passo avanti per il miglioramento dei trasporti della città, in pochi mesi infatti le linee telefoniche saranno disposte all’interno delle gallerie e delle stazioni.

Si potrà telefonare in galleria e sui treni

La metropolitana napoletana non “teneva il passo” con quelle delle sue “cugine” italiane. Non sarà più così, oltre all’arrivo dei nuovi treni messi a disposizione per lavoratori, studenti e turisti che ogni giorno solcano quelle stazioni, è infatti in arrivo un altro “regalo”. A parlare del progetto e delle tempistiche di realizzazione è l’assessore Cosenza. “Chiariamo subito che non si tratta di una novità già pronta ne prossimi giorni” spiega. “Stiamo affrontando la fine di un percorso iniziato già da molti mesi che, entro la fine di quest’anno, consentirà l’utilizzo del telefono anche in metropolitana“. “E’ anche questo un segnale importante per la città: vogliamo portarla rapidamente ai livelli delle altri grandi metropoli d’Europa anche sul fronte del trasporto e dei servizi” conclude.

Il progetto risulta essere molto complicato, non solo per la particolare ingegneria della galleria, ricca di curve e snodi, ma anche per lo stesso impianto. Per compiere l’ambizioso piano vi è infatti bisogno di installare una fittissima rete di antenne che avranno lo scopo di far rimbalzare il segnale telefonico. Le gallerie sotterranee della viabilità napoletana saranno così capaci di ospitare anche l’ultimo arrivato: il velocissimo segnale 5G. In questo modo la metropolitana di Napoli sarà sul podio d’Italia tra le altre stazioni per avanguardia tecnologica.

Wi-Fi gratis e 5G

Tutte le compagnie telefoniche che vorranno mettere a disposizione dei propri clienti il suddetto servizio potranno utilizzare la rete installata dal Comune, dopo aver fatto richiesta. Le compagnie hanno anche la possibilità di installare una propria rete per diffondere il segnale. Il Comune però si schiera a riguardo sottolineando l’importanza della celerità di richiesta nell’eventuale istallazione di ulteriori reti. In questo modo Palazzo San Giacomo cercherà di installare nello stesso momento tutte le reti. Per evitare rallentamenti e complicazioni il Comune infatti sostiene che sia fondamentale che tutti i lavori si svolgano nello stesso momento.

Oltre alla linea telefonica arriverà anche la rete Wi-Fii tra le gallerie della metro di Napoli. La linea internet che verrà installata permetterà quindi di aprire canali Wi-Fi che permetterà ai viaggiatori di navigare gratis. Tutto ciò sarà possibile non solo all’interno delle gallerie ma anche a bordo dei treni. I passeggeri potranno telefonare e navigare sia con il velocissimo 5G che gratuitamente loggandosi, tramite l’apposita pagina dell’Anm, e connettendosi alla rete Wi-Fi messa a disposizione.