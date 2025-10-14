“Mi hai ferita alle spalle e umiliata”. Scontro al GF per la coppia napoletana, poi la pace

PUBBLICITÀ

Durante la terza puntata del Grande Fratello, in onda il 13 ottobre su Canale 5, Valentina Piscopo di Giugliano, compagna di Domenico D’Alterio di Scampia, entra per un confronto diretto con lui dopo aver assistito da casa ad alcuni atteggiamenti giudicati inopportuni nei confronti di Benedetta Stocchi. I due stanno insieme da 9 anni

Appena entrata, Valentina esordisce: “A me sai cosa sembra tutto questo? Temptation Island. Non mi sembra semplicemente di guardare il mio uomo al Grande Fratello, portarmi rispetto”. La donna dichiara di sentirsi “ferita alle spalle e umiliata” per alcuni gesti del compagno, come “toglierti la vestaglia, buttarti su una donna in costume, dandole baci sul collo oppure prendendola da dietro”.

Valentina aggiunge: “Tu determinate cose con me al di fuori non le accetti. Stai facendo tutto quello che non mi sarei mai aspettata da te, sapendo che al di fuori ci sono io e tua figlia che ti guardano”. Domenico tenta di giustificarsi sostenendo che con Benedetta Stocchi si tratti soltanto di “un bellissimo rapporto di amicizia” e che “non c’è malizia tra di noi”. Ma Valentina ribatte: “Io non mi vado a sedere sulle gambe del tuo amico da dieci anni. Stai sbagliando tanto, fidati. Perché poi al di fuori sono io sotto all’occhio del ciclone. Non ci sei tu. E tante cose che succedono al di fuori ne porto io il peso, non tu”.

Il confronto prosegue: “Non è bello che io accendo la televisione e vedo Benedetta sempre attaccata a te. Al di fuori non passa questo messaggio, stai tranquillo. Io passo per la cornuta, detto chiaramente”, dice Valentina. “Io pretendo rispetto. Punto. Perché a casa c’è anche una bambina che ti guarda”.

Domenico replica ancora: “Per me non c’è nulla di male, non c’è stato nulla di male. Scherzo e rido con tutti. Il rapporto con Benedetta è solo un rapporto di amicizia”.

Nel corso della diretta, Benedetta Stocchi raggiunge Valentina nella mystery room e le chiede scusa: “Ti assicuro che c’è solamente un rapporto fantastico di amicizia, nient’altro. Ti chiedo scusa se al di fuori è passato un altro messaggio”. Valentina accetta le scuse, ma precisa: “Può passare un messaggio sbagliatissimo, fidatevi. E al di fuori chi ne paga le conseguenze sono io”.

Simona Ventura chiude il confronto ricordando ai concorrenti: “Siete persone comuni che fanno un esperimento sociale, non sapete come si sta davanti alle telecamere. Questo è il vostro bello e il vostro brutto”.