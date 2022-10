Dramma a Miano, donna muore dopo la caduta dalla finestra

Poco dopo le 13:30 una donna ha perso la vita dopo essere precipitata da una finestra di un’abitazione in via Teano. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Scampia che stanno indagando sull’accaduto nel rione San Gaetano del quartiere Miano.

NOTTE DI PAURA A MIANO

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti ieri sera in Via Teano per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, segnalati da più telefonate al 112. Sul posto i militari hanno rilevato che una Fiat Idea parcheggiata in strada era stata danneggiata perché colpita da almeno 3 colpi. L’auto è riconducibile ad un incensurato. Indagini in corso per ricostruire dinamica e individuare la mano che ha esploso i colpi.