Giravano senza patente né assicurazione, sequestri a Miano

Di Redazione Internapoli
La Polizia Locale di Napoli ha effettuato un’operazione di controllo del territorio, a seguito di esposti e segnalazioni provenienti da cittadini, finalizzata al contrasto delle violazioni al codice della strada in piazza Madonna dell’Arco nei pressi centro commerciale La Birreria. L’operazione, promossa e coordinata dall’Unità Operativa Secondigliano, ha avuto il supporto di personale di altre Unità Operative della Polizia Locale, oltre che di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri.

Sono stati 46 i veicoli controllati. Di questi, 11 sono stati sottoposti a sequestro, 10 a fermo e 7 sospesi dalla circolazione, per un totale di 57 violazioni contestate, delle quali 12 per veicolo sprovvisto di assicurazione, 5 per guida senza patente, 3 per guida con patente diversa da quella necessaria per il tipo di veicolo e 9 per omesso uso del casco protettivo

