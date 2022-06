Napoli piange gli imprenditori Michele e Giovanni, padre e figlio morti in un incidente

Un vero e proprio dramma quello consumatosi poco dopo le 7.15 di ieri mattina sull’A14, in direzione sud dell’autostrada Bologna-Ancona. Un gravissimo incidente ha visto coinvolte tre autovetture sul tratto di strada tra Fano e Marotta, in prossimità del casello autostradale di Marotta-Mondolfo. Una Lancia Y e una Toyota Yaris, che viaggiavano nella stessa direzione di marcia, si sono scontrate. La Yaris, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato la Lancia. L’uomo alla guida della Lancia e uno dei due passeggeri a bordo sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo.

Le due vittime si chiamavano Michele e Giovanni Ascione, avevano 57 e 32 anni ed erano padre e figlio. Di origine napoletana, vivevano a Bellocchi di Fano. Entrambi erano due imprenditori molto noti e lavoravano nel settore della nautica. Erano titolari di una piccola impresa artigiana del posto e stavano viaggiano verso Senigallia per affari. Purtroppo, nonostante l’arrivo dei soccorsi del 118 sul luogo della tragedia, per i due non c’è stato nulla da fare. Giovanni Ascione lascia una moglie e due bimbi piccoli. Il terzo passeggero coinvolto nell’incidente versa in gravissime condizioni in ospedale. L’operaio originario di Napoli lavora per l’azienda gestita da padre e figlio ed era in viaggio con loro verso Senigallia.

Ferita anche la donna alla guida della Yaris. Anch’essa ferita, non sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro tra le due vetture ha poi interessato anche una terza auto, ma fortunatamente nessun passeggero ha riportato ferite.