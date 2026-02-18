Usava la maschera di Joker per rapinare, arrestato un 20enne

PUBBLICITÀ

Un 24enne incensurato è stato arrestato a Milano con l’accusa di rapina e tentata rapina. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, alle ore 23 di martedì 17 febbraio, il giovane è stato bloccato dopo aver rapinato un 20enne in un giardinetto in via Tabacchi, e aver provato a fare lo stesso con un 19enne che avrebbe minacciato e picchiato. Indossava la maschera del Joker ed era armato di spranga e coltello. Dopo la segnalazione, è intervenuta la volante del commissariato Ticinese, che ha identificato nell’area verde il 24enne italiano e le due vittime.

Un 20enne italiano ha raccontato agli agenti che mentre era seduto su una panchina quando è stato avvicinato dal 24enne con il volto truccato, che gli ha insistentemente chiesto del denaro. Di fronte al suo rifiuto, ha estratto una spranga di ferro, lo ha minacciato e ha tentato di rapinarlo del telefono cellulare. Dopodiché ci ha provato con un un 19enne, minacciato con un deodorante spray e un accendino e poi colpito a una mano con la spranga di ferro. Il giovane è stato medicato dal 118.

