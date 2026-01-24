PUBBLICITÀ
Minacciato e aggredito dal figlio a Pompei, padre anziano costretto a vivere per strada

Un padre anziano costretto a dormire in strada per sfuggire alle continue vessazioni e minacce del figlio tossicodipendente. Un incubo, durato tre anni, a cui hanno messo fine gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei che, su richiesta della Procura di Torre Annunziata, hanno arrestato l’uomo. Maltrattamenti e aggressioni a cui si aggiungono le continue richieste estorsive per comprare la droga.

L’ultimo episodio risale all’11 gennaio scorso, quando l’anziano fu costretto a prelevare 20 euro alla Posta per consegnarli al figlio. Ora dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dell’uomo gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione in danno del padre.

Segnatamente, l’indagato avrebbe rivolto all’anziano genitore, da oltre tre anni, continue richieste di denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente, spesso più volte al giorno, reagendo con minacce, danneggiamenti e atteggiamenti violenti in caso di rifiuto.

Le continue vessazioni, violenze e minacce subite ad opera del figlio avrebbero costretto il padre, da circa quattro mesi, ad abbandonare l’abitazione familiare e a vivere in strada, dormendo nella propria autovettura.

Nell’ultimo episodio, avvenuto l’11.01.2026 a Pompei, l’indagato, dopo aver danneggiato l’autovettura del genitore a calci, lo avrebbe costretto a prelevare 20 euro presso uno sportello postale per poi farseli consegnare.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

