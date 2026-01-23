PUBBLICITÀ

E’ una mattina di maggio e i Carabinieri della compagnia di Sorrento intervengono in un centro scommesse di Sant’Agnello per una lite tra due donne. I fatti risalgono, di fatto, a qualche tempo fa ma le indagini si sono da poco concluse.

Da una parte l’impiegata del centro, dall’altra una donna e madre disperata.

Minorenne scommette online e perde 800 euro, scoppia la lite nel centro scommesse in Costiera

Dagli accertamenti emerge che un ragazzo di 17 anni aveva effettuato delle scommesse online. Scommesse che il ragazzo aveva perso maturando un debito di 800 euro. Il minorenne dice all’impiegata che sarebbe andato al più vicino ATM per prelevare quei soldi. All’impiegata fornisce il proprio recapito ma nel centro non sarebbe ritornato.

Lo smartphone del ragazzo squilla più volte. Il ragazzo non risponde ma è messo alle strette. Scappa dalla propria madre e, in preda a una crisi di disperazione, minaccia di ammazzarsi qualora non avesse pagato il debito.

La donna a quel punto corre al centro scommesse e da lì la lite. I Carabinieri effettuano i dovuti accertamenti avendo così la certezza delle scommesse online realmente avvenute. Parte la segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che emette il provvedimento.

Per l’agenzia di scommesse una multa di 6.666 euro e la chiusura dal 26 gennaio al 4 febbraio.