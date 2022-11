Morta ‘Nonna Giovanna’, la 91enne star di TikTok carbonizzata nel camino di casa

Nonna Giovanna è morta. E lo ha fatto in una maniera terribile. La 91enne, diventata negli ultimi due anni una star di TikTok (aveva un profilo, curato dal nipote Nicola, che vantava più di 800.000 followers), è caduta nel camino di casa, probabilmente per un malore o una caduta accidentale, ed è morta carbonizzata, non essendo riuscita a rialzarsi per poter chiedere aiuto.

MORTA “NONNA GIOVANNA”, ANCORA DA CHIARIRE LE CAUSE DEL DECESSO

Non sappiamo se Giovanna si sia alzata magari per riattizzare la fiamma nel camino, come era solita fare scaldarsi mentre aspettava l’arrivo della famiglia per la cena. Certo è che quando si trovava davanti al fuoco acceso ha avvertito un malore, magari è incappata in una caduta accidentale, ha perso i sensi finendo a faccia in giù nel caminetto. E, svenuta, non è riuscita a chiamare aiuto, a mettersi in salvo. Stando a quanto appreso, sarebbero stati proprio i suoi familiari, rincasando, a trovarla riversa sul focolare, avvolta dalle fiamme. Poi l’allarme alla centrale operativa del 118 e ai Vigili del Fuoco, con due squadre, dal comando provinciale di Pisa e i Carabinieri da Navacchio e da Cascina. Purtroppo per nonna Giovanna non c’era più nulla da fare.

“NON L’AVEVA FERMATA NEANCHE IL COVID”

Nonna Giovanna era ormai nota a tutti, e tutti le volevano un gran bene. Sembrava una forza della natura. Tanto che “Neanche il Covid l’aveva fermata – racconta un vicino –, sembrava invincibile e più forte di tutto, era stata una grande lavoratrice, una donna innamorata della vita. E si divertiva come una ragazzina a fare l’influencer sui social”.