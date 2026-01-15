PUBBLICITÀ

Svolta nelle indagini sulla morte del ras dei De Luca Bossa Luca La Penna, morto nel gennaio dello scorso anno dopo essersi sentito male nel carcere di Secondigliano. Due dottoresse che lo ebbero in cura sono state infatti rinviate a giudizio.

Morte del ras La Penna, chiesto il rinvio a processo per due dottoresse

I familiari di La Penna, assistiti dall’avvocato Paolo Gallina, hanno sempre evidenziato la mancanza di tempestività nell’intervento per il loro congiunto e le indagini si sono concentrate proprio su tale aspetto.

Il prossimo 20 gennaio il gip si pronuncerà se mandare a processo le due donne con il pubblico ministero che ha avanzato tale richiesta dopo gli esiti dell’autopsia condotta sul corpo di La Penna. I familiari hanno sempre sottolineato come La Penna fosse affetto da polmonite e che non abbia avuto in tempo le cure necessarie per la sua condizione.

La Penna, inquadrato nel clan De Luca Bossa, era stato arrestato nel 2022 dopo il periodo di ripresa della guerra a Ponticelli.