Morte di Domenico, attesa per l’autopsia: il gip decide sull’incidente probatorio

È attesa per la decisione del gip sulla richiesta di incidente probatorio nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, deceduto al Monaldi dopo il trapianto di cuore.
Un passaggio chiave dell’indagine. L’autopsia non servirà soltanto a chiarire le cause del decesso, ma consentirà anche di liberare la salma e permettere alla famiglia di celebrare i funerali.
Nel frattempo, domani la Procura di Napoli conferirà l’incarico ai tecnici che dovranno analizzare i telefoni cellulari sequestrati ai sette indagati. Gli accertamenti informatici punteranno a ricostruire comunicazioni, scambi di messaggi e decisioni prese nelle ore precedenti e successive all’intervento.
L’inchiesta entra così in una fase tecnica e delicata, destinata a incidere in maniera decisiva sugli sviluppi giudiziari.