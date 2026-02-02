Morte di Martina Carbonaro, cade l’aggravante della crudeltà per Tucci

PUBBLICITÀ

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Tucci, colpita a morte lo scorso 26 maggio ad Afragola, in lasciata in un edificio abbandonato. Come riporta il Mattino dunque si va verso il processo di Alessio Tucci: per il 19enne vengono ipotizzati i motivi abbietti e futili.

Afragola, Martina Carbonaro era ancora viva dopo i colpi alla testa inferti dal fidanzato

Secondo la consulenza redatta dalla medico legale Raffaella Salvarezza, incaricata dal sostituto procuratore Alberto Della Valle, è ipotizzabile che la giovane fosse ancora in vita quando il suo ex fidanzato, dopo averla colpita più volte alla testa, nascose il corpo sotto un armadio. Proprio lì, durante un secondo sopralluogo, fu poi rinvenuto il cadavere.

Quattro colpi alla testa

La ricostruzione medico-legale parla di quattro colpi inferti da dietro, tutti alla testa, l’ultimo dei quali quando Martina era già riversa sul pavimento. La 14enne avrebbe anche tentato di difendersi: sul corpo sono state infatti riscontrate lesioni compatibili con un’azione di resistenza, mentre Tucci le premeva le mani sul volto. Il ragazzo, che non aveva accettato la fine della relazione, partecipò persino alle ricerche della ragazza dopo che la madre, il 26 maggio, ne aveva denunciato la scomparsa.