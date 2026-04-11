Morte Domenico Caliendo, la Procura acquisisce nuovi video e immagini

PUBBLICITÀ

Nuova acquisizione di video e foto da parte della Procura di Napoli (pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) nell’ambito delle indagini (per omicidio colposo in concorso) relative alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio, nell’ospedale Monaldi, dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025.

Il conferimento dell’incarico per l’accertamento tecnico irripetibile è fissato per il prossimo 16 aprile (alle 9,30). Il cellulare dal quale verranno prelevate le informazioni ritenute utili all’inchiesta appartiene a un operatore socio sanitario che il giorno del trapianto era presente della sala operatoria.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto si apprende, inoltre, il giorno in cui sono stati effettuati, davanti al gip di Napoli, gli interrogatori preventivi relativi alla richiesta degli inquirenti di una misura di interdizione nei confronti di Oppido e Bergonzoni (entrambi accusati anche di falso per avere modificato la cartella clinica del piccolo Domenico), il collegio difensivo di Oppido ha depositato una memoria che ha spinto nei giorni successivi il pm titolare dell’inchiesta ad ascoltare (nell’ambito del procedimento per il reato di falso) alcune persone ritenute informate dei fatti, tra cui la dottoressa Anna Iervolino, direttrice generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, e alcune perfusioniste, professioniste componenti dell’équipe cardiochirurgica, responsabile della gestione della macchina cuore-polmoni durante gli interventi.