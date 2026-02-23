PUBBLICITÀ
HomeCronacaMorte dopo il trapianto al Monaldi: oggi l’autopsia su Domenico
CronacaCronaca locale

Morte dopo il trapianto al Monaldi: oggi l’autopsia su Domenico

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Sarà conferito oggi l’incarico per l’autopsia sul corpo del bambino di due anni e mezzo morto dopo sessanta giorni dal trapianto di cuore effettuato all’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi.

L’esame autoptico rappresenta un passaggio cruciale nell’inchiesta della Procura di Napoli. I magistrati puntano a chiarire le cause del decesso e a verificare se vi sia un nesso tra le condizioni dell’organo trapiantato e il peggioramento clinico che ha portato alla morte del piccolo.

PUBBLICITÀ

Nel registro degli indagati figurano sanitari coinvolti nelle diverse fasi dell’intervento e del trasporto dell’organo. Avvisi di garanzia sarebbero stati notificati anche a Bolzano, dove era avvenuto l’espianto.

L’autopsia dovrà fornire risposte tecniche su un caso che ha sollevato interrogativi sulla gestione della procedura trapiantologica. Anche in questo caso, tutti gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati