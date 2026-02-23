Morte dopo il trapianto al Monaldi: oggi l’autopsia su Domenico

PUBBLICITÀ

Sarà conferito oggi l’incarico per l’autopsia sul corpo del bambino di due anni e mezzo morto dopo sessanta giorni dal trapianto di cuore effettuato all’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi.

L’esame autoptico rappresenta un passaggio cruciale nell’inchiesta della Procura di Napoli. I magistrati puntano a chiarire le cause del decesso e a verificare se vi sia un nesso tra le condizioni dell’organo trapiantato e il peggioramento clinico che ha portato alla morte del piccolo.

PUBBLICITÀ

Nel registro degli indagati figurano sanitari coinvolti nelle diverse fasi dell’intervento e del trasporto dell’organo. Avvisi di garanzia sarebbero stati notificati anche a Bolzano, dove era avvenuto l’espianto.

L’autopsia dovrà fornire risposte tecniche su un caso che ha sollevato interrogativi sulla gestione della procedura trapiantologica. Anche in questo caso, tutti gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.