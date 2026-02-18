PUBBLICITÀ
Morte Vincenzo D’Agostino, “Se non succede, a Napoli nessuno guarderà Sanremo”

francesco merola vincenzo d'agostino
Addio a Vincenzo D’Agostino, il “Mogol del Sud”: il ricordo di Francesco Merola

Si è spento Vincenzo D’Agostino, paroliere e autore napoletano amatissimo, definito da molti il “Mogol del Sud” per il suo talento nel raccontare emozioni e storie attraverso la musica. La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e soprattutto chi lo conosceva da vicino, come Francesco Merola, figlio dell’immenso Mario Merola.

Sulla sua storia Instagram, Francesco ha scritto parole piene di affetto e commozione: “Che bel scherzo di Carnevale che ci hai fatto, Enzu’… Ora senza te penso che le penne non scriveranno più. Eri il nostro Mogol del Sud. Spero che Sanremo ti ricordi presto come meriti… Altrimenti io, e spero tutta Napoli, cambieremo canale.”

Vincenzo D’Agostino lascia un’eredità artistica che ha saputo unire Napoli e tutta l’Italia, dando voce alle emozioni della tradizione musicale partenopea e contemporanea. Il suo lavoro ha accompagnato generazioni di artisti, confermandolo come una figura imprescindibile nel panorama musicale italiano.

La comunità artistica e i fan già si preparano a celebrare la sua memoria nei prossimi eventi musicali, con l’auspicio che il Festival di Sanremo possa rendere omaggio al suo talento e al suo contributo unico alla musica italiana.

 

