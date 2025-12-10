Morti nella fabbrica di fuochi ad Ercolano, 2 condanne al ribasso

PUBBLICITÀ

Sono stati condannati a 17 anni di reclusione Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo. I due accusati di omicidio volontario per l’esplosione di una fabbrica illegale di fuochi d’artificio in cui morirono Samuel Tafciu, 18 anni, e le gemelle Aurora e Sara Esposito, di 26. Tensione e urla in aula alla lettura della sentenza. La Procura aveva infatti chiesto 20 anni di reclusione. Quattro anni sono stati inflitti al terzo imputato, Raffaele Boccia, accusato di detenzione di esplosivo.