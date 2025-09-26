PUBBLICITÀ
Melito piange Antonio Maione, il 55enne è deceduto dopo la caduta dall’impalcatura a Chiaia

Nicola Avolio
Melito piange la morte di Antonio Maione, l’operaio 55enne originario trovato con una brutta ferita alla testa nel pomeriggio di oggi in un locale commerciale di via dei Mille a Napoli.

Trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, è stato trasferito al reparto di Neuropsichiatria del San Giovanni Bosco dove poi è deceduto per la gravissima ferita riportata alla testa. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro dell’area in cui è avvenuto l’incidente sul lavoro.

La notizia della scomparsa del 55enne in poco tempo si è sparsa a Melito, città in cui l’uomo viveva ed era molto conosciuto. Sotto choc gli amici che hanno appreso la notizia attraverso i media ed hanno voluto rivolgere un ultimo pensiero a Maione con la pubblicazione di toccanti post sui canali social dell’uomo.

Secondo una prima ricostruzione, Maione sarebbe caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione all’interno di una palestra. Al vaglio degli inquirenti la posizione lavorativa del 55enne: non è escluso che lavorasse in nero. La salma resta a disposizione per l’autopsia.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

