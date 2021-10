Un grave lutto ha colpito l’ex presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini. Il figlio 23enne, Armando Zamparini, è stato trovato senza vita in una camera d’albergo di Londra, dove viveva ormai da qualche anno dopo avere conseguito la laurea. Ancora da chiarire le dinamiche del decesso. Sono in corso indagini da parte della polizia londinese.

Sui social la notizia ha avuto un enorme clamore, non solo per la notorietà del papà, ma anche perché Armando viene ricordato come un ragazzo esemplare, dedito allo studio, agli amici e alla famiglia. Sono tantissimi i commenti di tifosi del Palermo e non solo ancora increduli e sotto choc per la terribile notizia.

In alcuni scatti postati sui social, si può vedere Armando Zamparini quando, a circa 10 anni d’età, insieme a papà Maurizio, seguiva i rosanero al Renzo Barbera.